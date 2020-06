Pechino è convinto che il nuovo focolaio di coronavirus nato nella zone di Xinfadi sia di origine europea

Il nuovo focolaio di coronavirus che in questi giorni sta investendo la Cina secondo le autorità di Pechino dovrebbe provenire dall’Europa. Il nuovo focolaio però non sembra essere legato alle infezioni di questi giorni, avrebbe infatti secondo gli scienziati cinesi, origini più remote. Il virus si sarebbe diffuso in un ambiente non correttamente sanificato come potrebbe essere il mercato di Xinfadi. Un’ipotesi è che il virus possa essere stato importato con del cibo congelato oppure in un posto umido. I risultati delle analisi genetiche dell’agente i relativi studi però non sono stati ancora condivisi con l’Organizzazione mondiale per la sanità. Anche se tale virus è causa dei 200 contagi finora accertati nella capitale cinese.

Le autorità di Pechino insistono sull’importazione del virus

Dal sito web della Commissione centrale per le ispezioni disciplinari, il funzionario cinese Zhang Yong ha fatto sapere che da una prima analisi sembrerebbe proprio che il virus provenga dall’Europa. A tale conclusione si è arrivati in quanto questo coronavirus però “sarebbe più anziano dell’agente che è stato studiato in questi giorni nei Paesi europei“. La preoccupazione è nata inevitabilmente anche perché nel mercato di Xinfadi si rifornisce di carne, verdura, frutta e sopratutto di pesce il 90% della capitale cinese. Le autorità di Pechino sostengono in sostanza che l’epidemia nel Paese ormai da tempo sia sotto controllo e che il nuovo focolaio sia scoppiato a causa di un virus arrivato dall’Occidente. Nella zona di Xinfadi (grande come 160 campi di calcio) sono state trovate ben 40 tracce di Covid-19. Quella però che più si è rivelata utile alla propaganda cinese è stata la traccia proveniente dai salmoni.

