Cinque sparatorie in una notte: 1 morto e 11 feriti nella città di Albany

Cinque sparatorie nell’arco di 16 ore giovedì ad Albany hanno ferito 11 persone e causato una vittima, ha detto la polizia.

L’uomo ucciso è stato colpito poco dopo le 16:00 di ieri in Third Street, tra North Lake Avenue e Quail Street. In totale si sarebbe trattato del quinto assalto della giornata secondo le forze dell’ordine.

L’uomo, 34 anni, è stato portato all’Albany Medical Center, dove in seguito è morto a causa delle ferite d’arma da fuoco riportate.

La sparatoria che ha portato all’uccisione del trentaquattrenne è stata la seconda in ordine temporale, a cui ne sono seguite altre fino quasi all’alba. Uno degli attacchi di prima mattina ha causato ben 8 feriti. Nessuno di questi fortunatamente è in pericolo di vita.

La prima sparatoria è stata registrata intorno alle 14.15 nell’area tra Westerlo e Grand Street, al centro della capitale dello stato di New York. Quando la polizia è intervenuta, un ragazzo di 21 anni era appena stato colpito ad una gamba ed è stato trasportato in ospedale.

Al momento non è ancora chiaro chi siano stati i responsabili degli assalti e se ci siano delle connessioni tra le varie sparatorie.

Secondo le statistiche delle forze dell’ordine si tratterebbe del quinto omicidio nella città di Albany nel corso del 2020, con un totale di 50 persone colpite con arma da fuoco dall’inizio dell’anno. Il dato mostra un incremento del 333% rispetto al 2019, segno evidente di un aumento delle tensioni a livello sociale.

