La Cina ha deciso di mandare a processo Michael Kovrig e Michael Sparov: secondo le autorità i due avrebbero rubato informazioni sensibili.

I due canadesi, arrestati nel dicembre 2018, andranno a processo per “furto di informazioni sensibili”. Secondo quanto riporta Skytg24, l’ex diplomatico Kovrig è stato accusato dalla procura di Pechino, mentre l’uomo d’affari Spavor dalla procura di Dandong, nel Liaoning. Già nel marzo 2019, c’era stata una formale accusa, che riguardava il furto di segreti di Stato.

In base a quanto si apprende, le tensioni con il Canada farebbero seguito al caso di Meng Wanzhou, leader finanziaria di Huawei, , arrestata il primo dicembre 218 a Vancouver. L’accusa, arrivata direttamente dagli Usa, riguardava la violazione delle sanzioni americane contro l’Iran. La tensione, tra Canada e Cina, si è dunque riaccesa e i due canadesi vennero fermati qualche giorno dopo, rispetto all’arresto di Meng.

I due canadesi, arrestati nel 2018, saranno diretti a processo. Già da qualche tempo, come riporta Skytg24, Michael Kovrig e Michael Sparov non possono ricevere visite a causa della pandemia da Coronavirus. Infatti, le visite ai detenuti sono state momentaneamente sospese e, di conseguenza, anche le visite consolari non possono aver luogo.

Ciò che i canadesi temono, al momento, è un peggioramento delle condizioni di salute dei due carcerati. Le autorità cinesi, però, tramite il ministero degli Esteri, hanno fatto sapere che i due canadesi sono in buono stato di salute. La detenzione, infatti, è avvenuta in zone dove il virus non ha colpito in modo particolare la popolazione.

