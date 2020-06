Livorno, maxi operazione per far luce su presunte truffe assicurative: tra gli 89 indagati, anche il cantante Enrico Nigiotti.

Livorno: i Carabinieri e la procura hanno messo in piedi una maxi operazione per far luce su presunte truffe assicurative. Come riporta Skytg24, anche il cantante livornese Enrico Nigiotti è tra gli indagati. L’operazione è stata rinominata dalla procura “Triade sicura” e, al momento, ha fatto scattare 10 misure cautelari per associazione a delinquere.

In tutto, 89 gli indagati e, tra questi, 3 sono destinatari della custodia cautelare degli arresti domiciliari. Come leggiamo dalla fonte, si tratta di uno psichiatra, della sua collaboratrice e di un esperto informatico.

Per quanto riguarda il cantante livornese, si tratterebbe di un risarcimento della somma di 12 mila euro, relativo a un incidente stradale avvenuto nel 2018, nel comune di Sanremo.

Livorno, truffe assicurative, anche il cantante Nigiotti indagato

Come riporta Skytg24, il cantante Enrico Nigiotti ha dichiarato, in una nota, di sapere di essere indagato per la truffa. Ad ogni modo, lui si ritiene completamente estraneo ad ogni tipo di illecito. Il cantante ha fatto sapere che l’incidente in cui è rimasto coinvolto è stato particolarmente grave: “Io sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita”.

Il suo post, pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, mette in luce come il cantante non è a conoscenza degli atti di indagine, bensì, solo del titolo di reato. Enrico Nigiotti, mediante i social, fa sapere di aver “sempre agito nel pieno rispetto della Legge”.

Per quanto riguarda l’organizzazione che ha messo in moto le truffe, si tratterebbe, come riporta la fonte, di una rete di 18 professionisti, tra cui 7 medici, 3 collaboratori, 6 avvocati e un esperto informatico. La rete si occupava di falsificare la documentazione informatica relativa ai presunti sinistri stradali. Sono 35, al momento, gli incidenti attraverso cui l’associazione ha chiesto risarcimenti, per un totale complessivo di 650 mila euro.

