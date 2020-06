Anna Tatangelo non si contiene, senza freni e senza reggiseno

Dalla separazione con Gigi D’Alessio è uscito lo spirito libertino di Anna Tatangelo che non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza sui suoi social. Questa volta la bellissima cantante non pone nessun freno ad una foto che risulta davvero particolare agli occhi di chi guarda.

Dopo aver rimosso tutte le foto dal suo profilo ed averne ripubblicato due – per dare spirito di innovazione anche ai suoi social – i suoi quasi 2 milioni di follower sono andati in visibilio.

Anna Tatangelo, senza reggiseno sul web

Migliaia di mi piace alla foto di Anna Tatangelo che, nel pieno del caldo – quasi – estivo, si mostra con un top e senza reggiseno che ha lasciato libera fantasia ai fan più accaniti. E’ stata sposata per tanti anni con Gigi D’Alessio, cantautore napoletano. In realtà Gigi era sposato con Carmela Barbato, donna dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. La relazione non funzionava e lui l’ha tradita proprio con Anna Tatangelo. I due cominciarono a frequentarsi nel 2005, ma la loro relazione è venuta fuori soltanto un anno più tardi.

Anna e Gigi hanno preso un periodo di pausa, dodici anni dopo l’inizio della loro relazione. Nel 2018 la coppia è tornata insieme e nel 2010 hanno avuto un figlio, Andrea. È di pochissimo fa la decisione della coppa di separare le loro strade.