Alex Zanardi è gravissimo, il famosissimo atleta italiano pare sia stato travolto da un camion mentre correva una staffetta.

L’invincibile Alex Zanardi è in condizioni gravissime. Il famoso atleta oggi stava correndo una gara, precisamente una staffetta di Obiettivo Tricolore. Durante la staffetta, che prevede che gli atleti paraolimpici facciano appunto una staffetta tra Siena e Piacenza, qualcosa è andato storto. Doveva essere l’ennesima gara da ricordare per la leggenda della handbike, che dopo il gravissimo incidente di anni fa si è reinventato sempre nel mondo dello sport. Un uomo che non si arrende al destino avverso neanche quando le cose sembrano andare male, un esempio da seguire. Oggi, però, le cose non sono andate come tutti si auguravano. Ed oggi l’ex pilota potrebbe trovarsi ancora una volta a combattere tra la vita e la morte.

Alex Zanardi ha avuto un incidente davvero gravissimo. Durante un tragitto della staffetta di oggi è stato protagonista di un sinistro stradale. Pare infatti che l’atleta italiano sia stato colpito con estrema violenza da un camion, riporta Sky Sport. Ora le sue condizioni sono davvero molto gravi.

