Alex Zanardi continua ad essere in gravissime condizioni dopo l’incidente a Siena. Ecco il bollettino medico dell’ospedale toscano dove è stato trasportato in elisoccorso.

Alex Zanardi sta combattendo tra la vita e la morte. Il 53enne di Bologna, travolto da un camion mentre era in handbike a Siena, resta infatti in gravissime condizioni. Lo sportivo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso, dove al momento è in sala operatoria per un forte trauma cranico rimediato nell’impatto.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Alex Zanardi, ecco le condizioni dopo l’incidente

Ecco il bollettino medico che giunge dalla struttura sanitaria:

“È ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria all’ospedale Le Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena.

Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”.

Sembra un maledettissimo accanimento del destino contro un uomo reduce già segnato da un triste fato. Talento assoluto al volante, nel lontano 15 settembre del 2001 Zanardi rimase già vittima di un terribile incidente durante l’EuroSpeedway Lausitz.

A tredici giri dalla fine, infatti, perse il controllo della vettura, proprio mentre sopraggiungevano Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Il primo riuscì a evitare l’impatto, il secondo purtroppo no e lo scontro fu violentissimo. L’auto del canadese colpì in pieno l’auto di Zanardi, tranciandola in due e arrecandogli l’istantanea amputazione di entrambe le gambe.

Fu portato in ospedale in condizioni disperate, dove ci fu anche l’estrema unzione di un sacerdote. Ma alla fine, dopo anche quattro giorni di coma, ce la fece. Adesso, 19 anni più tardi, si ritrova di nuovo a lottare disperatamente per la vita.

L’Italia intera tifa per lui e aspetta con ansia aggiornamenti. Anche il Premier Giuseppe Conte gli ha dedicato un messaggio via social: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”.