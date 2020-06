Addio a Carlos Ruiz Zafon: il famoso scrittore spagnolo è morto a 55 anni. Si è spento a Los Angeles dopo una lunga malattia

Il famoso scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafon, noto soprattutto come autore del libro “L’ombra del vento”, è morto all’età di 55 anni per gli effetti di un cancro al colon.

Zafón si è spento a Los Angeles, dove viveva, come riferito dal quotidiano spagnolo La Vanguardia. Lo scrittore combatteva con la terribile malattia ormai da oltre due anni.

L’autore, originario di Barcellona, ​​era già noto nel suo paese d’origine per numerosi romanzi per ragazzi, ma ottenne fama internazionale dopo la pubblicazione de “L’ombra del vento” nel 2001. Milioni di copie furono vendute in tutto il mondo e il libro vinse numerosi premi.

Il romanzo ottenne un successo planetario (il libro ha venduto oltre otto milioni di copie nel mondo, oltre un milione soltanto in Italia) e costituì una serie riuscitissima denominata “Il cimitero dei libri dimenticati”. Di questa raccolta faceva parte anche “Il gioco dell’angelo” (2008) e “il prigioniero del cielo” (2012), a cui si aggiunse nel 2016 “Il labirinto degli spiriti”.

Ruiz Zafón era sposato con MariCarmen Bellver. Per suo espresso desiderio, nessuna cerimonia d’addio si svolgerà nè a Los Angeles né a Barcellona.