Spunta un nuovo trucco su Whatsapp che permette agli utenti di ascoltare le note vocali senza risultare online agli altri

Ormai le note audio di Whatsapp hanno invaso la nostra vita, probabilmente non esiste un utente che non ne riceva o mandi almeno una al giorno.

Alcuni dati ufficiali, passati in analisi dagli addetti ai lavori, mostrano come i messaggi vocali stiano addirittura superando di numero quelli testuali. Gli stessi sforzi degli sviluppatori si stanno concentrando maggiormente sulle note vocali.

Da un po’ di tempo, inoltre, c’è un ‘trucco‘ che permette agli utenti di ascoltare le note senza figurare online e facendo in modo che lo stesso messaggi non risulti come già letto e quindi con le spunte blu.

Whatsapp, ascoltare le note senza farsi “scoprire”: il meccanismo

Per poter ascoltare l’audio senza farsi scoprire, in una sorta di anteprima, basterà cliccare sul play dell’icona che appare sulla tendina delle notifiche del cellulare. A quel punto, la nota verrò riprodotta senza che successivamente vi siano notifiche di ascolto.

Al momento, però, possono usufruire di questa possibilità solo pochi smartphone. L’aggiornamento è disponibile solo per i possessori di iPhone dal 7 in poi e per smartphone Android di ultima generazione. A breve però, promettono gli sviluppatori, il pubblico beneficiario sarà ampliato.

