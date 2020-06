La Corte Suprema degli Usa blocca il piano di Donald Trump sull’immigrazione: il programma sui ‘dreamer’ di Obama è salvo

Duro colpo per Donald Trump a pochi mesi dalle elezioni presidenziali. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha infatti bloccato il tentativo del Presidente in carica di mettere fine alla legge che protegge i cosiddetti ‘dreamer‘, ovvero gli immigrati minori, varata dal precedente governo di Barack Obama. La maggioranza dei membri della Corte, presieduta dal conservatore John Roberts, con 5 voti favorevoli e 4 contrari, ha deciso sulla questione. Un’altra sconfitta per il tycoon, che arriva dopo quella ottenuta qualche giorno fa sul tema dei diritti dei lavoratori Lgbt. E’ salvo, dunque, il programma di protezione dei dreamer (Daca l’acronimo) che prevede la possibilità per gli immigrati irregolari, entrati negli Usa quando erano minorenni, varato dall’ex Presidente Obama nel 2012. La legge permette a circa 700mila immigrati di lavorare regolarmente, anche se non possiedono la cittadinanza.

