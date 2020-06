Continua il botta e risposta tra Industriali e Governo, con Bonomi che continua ad attaccare il premier. Proprio Conte ha definito la situazione drammatica.

Questa mattina alle 9 si aprirà la quinta giornata di Stati Generali a Villa Pamphilj, con gli incontri con il settore produttivo. La giornata di ieri non è stata molto fruttuosa, con il botta e risposta tra industriali e Governo. Infatti proprio il leader degli industriali, Carlo Bonomi, chiede ai vertici del governo italiano maggiore liquidità, affermando che la Cassa Intergrazione è stata anticipata dalle imprese.

Ma non solo Bonomi ribadisce la richiesta al governo di onorare contratti e debiti senza nascondersi dietro le colpe dei governid egli ultimi 25 anni. In merito, però, il premier Conte ha ribadito: “Nessun pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica, le nostre misure sono proprio per il sostegno delle imprese“.

Stati Generali, confronto tra Conte e Bonomi: il premier ammette i ritardi ma resta ottimista

Dopo i vari confronti con Bonomi, il premier Giuseppe Conte afferma che comunque il piano rilancio è stato apprezzato dalle aziende e che si respira un clima proficuo. Conte ha poi affermato che ci sarà una semplificazione sul nuovo dl, che spera di portare in Cdm già dalla prossima settimana.

D’altra parte Bonomi ha ricordato che gran parte della Cig è stata anticipata dalle aziende. Infatti il leader degli industriali ha scritto sul proprio profilo Twitter: “L’impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni. Ora si onorino i contratti-debiti verso le imprese“. Adesso Bonomi ha richiesto la restituzione di 3,4 miliardi di accise energia. Per il capo degli industriali, tali accise sono impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato. Infine, sempre Bonomi, ha ricordato che su tale argomento c’è addirittura una sentenza della Corte di Cassazione.

Conte però ha subito risposto alle accuse di Bonomi, ricordando che il governo non ha nessun pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Il premier ha poi concluso il suo discorso ammettendo i ritardi, specie sulla Cassa integrazione ma affermando che i problemi strutturali si trascinano dai governi precedenti. Inoltre tali problemi non permettono all’economia italiana di decollare, con un Pil al di sotto della media europea.

Così tra poco andrà in scena un’altra giornata di Stati Generali, in attesa di una svolta per il paese che ha bisogno di riprendersi dopo la crisi sanitaria ed economica scatenata dal Coronavirus.

L.P.

