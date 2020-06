Emilia Romagna, la terra torna a tremare: registrata questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Scossa avvertita a Parma e Reggio Emilia.

Terremoto in Emilia Romagna. Alle ore 10:37 di questa mattina, i cittadini di Parma e Reggio Emilia hanno avvertito una scossa di magnitudo 3.0. In base ai dati riportati da INGV Terremoti, l’epicentro è stato segnalato nella località di Brescello.

La scossa di terremoto ha registrato una profondità di 29 Km. Come riporta FanPage, al momento non sono state segnalati particolari danni ad abitazioni e persone.

Emilia Romagna: registrata scossa di terremoto di magnitudo 3.0

Quella di stamattina non è l’unica recente scossa di terremoto in Emilia Romagna. Come riporta FanPage, già nella serata di ieri, si è registrata una scossa di magnitudo 2.7, con epicentro a Bagnolo. Nel caso di ieri, la scossa è stata avvertita dagli abitanti di Pieve Rossa e San Michele della Fossa.

Anche il terremoto di ieri sera non sembra aver provocato particolari danni e, nello specifico, si è trattato di una scossa di breve durata.

F.A.