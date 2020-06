La Roma ha deciso di sospendere dal suo incarico Gianluca Petrachi, a seguito delle continue incomprensioni col club. Mercato affidato a Baldini e De Sanctis.

La Roma ha “sospeso” dal suo incarico il ds salentino Gianluca Petrachi. Dopo le continue incomprensioni col club, è arrivata la rottura definitiva. Come riporta Il Mattino, la società ha deciso di affidare la gestione del mercato, momentaneamente, a Franco Baldini e a Morgan De Sanctis.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Mertens ha firmato il rinnovo

Roma, il ds Petrachi sospeso dall’incarico: mercato in mano a Baldini e De Sanctis

Non si tratta di un vero e proprio licenziamento. Il ds aveva visto limitarsi gli le mansioni già da qualche tempo. Ora, da quanto si apprende, è arrivata la rottura definitiva, che scaturisce in questa sospensione. Infatti, il ds aveva firmato un contratto triennale e, in base a quanto leggiamo, si attende che venga sciolto il contenzioso proprio sul contratto.

La Roma, almeno fino a questo momento, evita il licenziamento del ds. Ma la vicenda è destinata a non avere fine, dal momento che, a questo punto, è possibile che si finisca anche in Tribunale.

Leggi anche: Calciomercato Roma, dalla Premier arriva il primo colpo a zero