Paulinho Paiakan, uno dei più noti difensori indigeni della foresta pluviale amazzonica, è morto di Coronavirus.

Paulinho Paiakan, aveva circa 65 anni ed era un capo del popolo Kayapo. È arrivato all’attenzione internazionale negli anni ’80 nella lotta contro il progetto idroelettrico del Brasile Belo Monte, la terza diga più grande del mondo.

Nel 1998, Paiakan è stato condannato per lo stupro di un diciottenne. Sua moglie è stata giudicata colpevole di averlo aiutato nell’attacco. I suoi alleati sostengono che il caso è stato architettato per offuscare la sua reputazione e zittirlo.

Paulinho Paiakan, morto di Covid-19

DÉCÈS DU GRAND CHEF KAYAPO PAULINHO PAIAKAN : LA PERTE IMMENSE D'UN GARDIEN PIONNIERSvp, rendez hommage à cet immense… Pubblicato da Planète Amazone su Mercoledì 17 giugno 2020

Paulinho Paiakan è morto mercoledì in un ospedale nello stato del Pará settentrionale. L’area è stata pesantemente colpita dalla pandemia, che colpisce soprattutto le comunità indigene.

“Ha lavorato per tutta la vita per costruire alleanze in tutto il mondo intorno alle popolazioni indigene per salvare l’Amazzonia”, ha detto all’agenzia di stampa AFP Gert-Peter Bruch, fondatore del gruppo ambientalista Planet Amazon. “Era molto in anticipo sui tempi. Abbiamo perso una guida estremamente preziosa”.

