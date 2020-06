In occasione della vittoria della Coppa Italia, ieri sera a Napoli è scoppiato il caos, con migliaia di tifosi in piazza a festeggiare il titolo conquistato

Una situazione quasi surreale, di (apparente) ritorno alla normalità. Ieri sera, il rigore decisivo di Milik ha consegnato al Napoli la sesta Coppa Italia della sua storia, vinta ai danni degli storici rivali della Juventus. Poco dopo il gol del polacco, nella città partenopea è scoppiato il caos.

Migliaia di tifosi sono scesi in strada a festeggiare, creando enormi assembramenti e non rispettando alcuna norma anti Covid-19. La gioia incontenibile ha mandato in tilt Piazza Trieste e Trento, l’esterno del San Paolo, ma anche il Vomero e ovviamente Piazza Garibaldi. Qui gli uomini di Gattuso erano attesi intorno alle ore 2, ma la situazione ingestibile ha spinto l’organizzazione ad un cambio di piani.

Napoli, notte di festa per la Coppa Italia: squadra bloccata ad Afragola

Pochi istanti dopo il rigore battuto da Arkadiusz Milik, la situazione a Napoli è diventata ingestibile. I tifosi partenopei hanno letteralmente preso d’assalto le vie della città, rendendo impossibile far rispettare le norme anti Covid-19. Inizialmente, la squadra era attesa a Piazza Garibaldi, per il bagno di folla post vittoria della Coppa Italia. Il numero esagerato di tifosi ha spinto l’organizzazione ad un cambio di piani: l’idea è stata quella di virare verso la stazione di Afragola.

La voce, però, si è sparsa a macchia d’olio in pochi minuti. Già intorno all’1, centinaia di appassionati si sono ritrovati davanti alla stazione secondaria, aspettando con grande entusiasmo l’uscita di Insigne e compagni. Alle 2.15, il treno giunto ad Afragola ha continuato la sua corsa, dirigendosi verso Piazza Garibaldi. Qui, nonostante la presenza di poliziotti con assetto anti-sommossa, non c’è stato nulla da fare. La squadra è ripartita immediatamente verso Afragola, dove verso le ore 4 i giocatori e lo staff sono finalmente potuti tornare a casa.

