Napoli, bambino precipita da 8 metri ma è miracolosamente salvo. La picchiata è avvenuta dal secondo piano della propria abitazione mentre la madre era in casa.

Tragedia sfiorata nel napoletano. Un bambino di 5 anni, infatti, è precipitato dalla finestra del bagno facendo un volo di 8 metri. Ma nonostante ciò, è ancora vivo e non è nemmeno in pericolo di vita come riferito dai Carabinieri.

Bambino precipita dal secondo piano ma è vivo: miracolo a Napoli

Il miracolo è avvenuto precisamente a Marigliano, attorno alle 15.30. Il piccolo, con la madre distratta, si è avventurato verso la finestra del bagno ed è caduto così dal secondo piano della sua abitazione. Ad allertare i soccorsi – riporta l’ANSA – è stata la stessa mamma del piccolo dopo aver sentito il tonfo e le urla di alcune persone che hanno assistito alla scena.

Il bambino è stato portato subito all’ospedale Santobono di Napoli in codice rosso, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere anche lesioni interne. Sul posto, intanto, sono intervenuto anche le Forze dell’ordine per far chiarezza sulla vicenda.

