Lutto nel mondo della pallanuoto. È scomparso all’età di 48 anni Tibor Benedek, una leggenda capace di vincere 3 ori olimpici con l’Ungheria

È di poche ore fa la notizia della scomparsa di Tibor Benedek, mito della pallanuoto che avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 12 luglio. Colpito da una malattia incurabile, la stella ungherese ha lottato per diverso tempo, ma alla fine non ce l’ha fatta.

È stato anche capitano e uomo simbolo della Pro Recco, squadra con la quale ha vinto – tra le altre cose – quattro Champions League e sei Scudetti. La società ha voluto ricordarlo con una nota sul proprio sito ufficiale. “Uomo straordinario dentro e fuori dall’acqua, un vero professionista umile e carismatico” si legge nella nota: “Mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Tibor“.

Chi era Tibor Benedek, icona della pallanuoto ungherese

Nato a Budapest il 12 luglio del 1972, è notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Tibor Benedek. La leggenda della pallanuoto ungherese lottava da tempo con una malattia incurabile, e alla fine non ce l’ha fatta. Ritenuto uno degli sportivi maggiormente influenti in Ungheria, Benedek ha portato la sua nazione ha vincere ben 3 ori olimpici a Sidney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008. In Italia, viene ricordato principalmente per la sua esperienza alla Pro Recco.

Con la squadra ligure, Benedek è riuscito a portarsi a casa ben 6 Scudetti nazionali con la fascia da capitano. Capocannoniere della serie A1 nella stagione 2000/01 con 78 reti, è salito inoltre per ben 4 volte sul tetto d’Europa, vincendo la Champions League e la Supercoppa Europea. Si è ritirato dalle scene nel 2012.

