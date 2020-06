È notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Vera Lynn, cantante inglese diventata celebre durante la Seconda Guerra Mondiale. Aveva 103 anni

Lutto nel mondo della musica: all’età di 103 anni, è morta la cantante britannica Vera Lynn. Soprannominata “the Forces’ Sweetheart”, diventò leggendaria durante la Seconda Guerra Mondiale. Storiche alcune sue canzoni e interpretazioni, tra cui “We’ll Meet Again“, tornata in voga dopo il discorso della regina Elisabetta II in periodo di lockdown per il Coronavirus.

La donna, durante gli anni del secondo conflitto mondiale, prese parte a numerosi concerti in Egitto, India ecc. per fare compagnia alle truppe britanniche. L’artista, infatti, era molto apprezzata dall’esercito, che aveva iniziato ad ascoltarla proprio in virtù delle hit radiofoniche uscite alla fine degli anni ’30.

