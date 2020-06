Operazione salvavita a Milano: un bambino aveva ingerito da più di 24 ore una stellina d’argento, bloccatasi nella trachea.

I medici dell’ospedale di Niguarda, a Milano, sostengono che non si tratta del primo caso di operazione d’urgenza di estrazione di oggetti dai corpi di bambini. Anzi, da quanto si apprende, ogni anno ne arrivano circa 15. L’ultimo è un bambino di 8 anni che, come riporta Repubblica, è stato salvato da un’operazione chirurgica durata un’ora. Grazie all’operazione, i medici sono riusciti ad estrapolare dalla trachea del bambino una stellina di del diametro di 1,5 cm, inalata da circa 24 ore.

“L’intervento, spiega Massimo Torre, direttore del reparto di Chirurgia toracica, è stato complesso, ma non si poteva aspettare, il bimbo era gravemente asfittico, anche se l’oggetto era presente nel corpo da diverso tempo“. L’intervento, come si apprende da Repubblica, è avvenuto alle due di notte ed è stato portato avanti dai medici mediante l’utilizzo di un broncoscopio, introdotto nelle vie aeree.

Leggi anche >>> Voragine a Milano: evacuato un intero palazzo

Milano: bambino operato d’urgenza dopo aver ingerito una stellina

L’operazione chirurgica, da quanto si apprende, è durata circa un’ora e, grazie ad essa, i medici hanno salvato il bambino dal soffocamento. I medici tendono a sottolineare come ogni anno, circa 15 bambini si presentano con problematiche della medesima natura. L’età media dei bambini che ingeriscono oggetti, è di sotto i tre anni.

A spiegare le modalità di tali incidenti è Serena Conforti, Responsabile della Chirurgia Endoscopica del Torace. Questi incidenti, spesso accadono quando il bambino, avendo un oggetto in bocca, si presta ad altre attività, come correre o piangere. A questo si aggiunge la differenza di pressione, che in fase di inspirazione è maggiore rispetto alla fase di espirazione.

I medici fanno anche sapere che ci sono stati casi in cui la rimozione è avvenuta anche dopo le 24 ore, come accaduto con il bambino di 8 anni. Spesso, questi incidenti possono causare danni e problemi a lungo termine. Purtroppo questo accade quando i bambini ingeriscono oggetti piccoli e non sono sotto gli occhi dei genitori.

Potrebbe interessarti anche: Milano, vandali contro la statua di Indro Montanelli: la ricostruzione

F.A.