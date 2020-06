Il meteo che caratterizzerà questo giovedì vedrà un ritorno del sole. Infatti sulla penisola avremo un milgioramento, con solo qualche pioggia isolata.

Dopo una settimana segnata da uno spiccato maltempo su tutta la penisola, avremo finalmente dei miglioramenti durante la giornata odierna. Infatti l’alta pressione tornerà ad influenzare il meteo italiano, con un giovedì che promette maggior sole su gran parte delle regioni. Le correnti fredde provenienti dalle nazioni del nord completeranno il loro percorso nella penisola, per andare altrove.

Così entrerà in scena l’alta pressione, con un primo rialzo che porterà le condizioni meteo a migliorare già dalle prime ore del mattino, su gran parte del paese. Avremo quindi una giornata segnata dal sole soprattutto al Centro-Sud, mentre invece si continueranno a registrare rovesci su tutti i comparti alpini e prealpini. Proprio su queste due zone potrebbero registrare alcuni temporali. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante questo giovedì 18 giugno.

Meteo, giovedì con sole sulla penisola: la situazione

Avremo quindi un giovedì di svolta per il meteo italiano o almeno per questa settimana. Infatti almeno per oggi avremo un miglioramento radicale su gran parte della penisola, con il sole che tornerà ad essere protagonista. Il tutto è favorito da una massa d’aria più stabile, che tornerà a campeggiare sul territorio italiano. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora un tempo instabile sui rilievi alpini e qualche pioggia che potrebbe continuare a cadere su Piemonte, Lombardia, Veneto e litorale della Liguria. Altrove invece avremo sole con cieli sereni e lievi velature. Le temperature continueranno ad essere stabili con massime tra i 25 ed i 28 gradi.

Maggiore instabilità invece sulle regioni del Centro Italia. Infatti secondo le previsioni continueranno ad esserci dei piovaschi in Toscana e nelle zone interne del settore centrale. Al pomeriggio qualche isolato temporale potrebbe colpire i rilievi del Lazio e dell’Abruzzo. Qui le temperature risulteranno stazionarie, con massime tra i 24 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cieli sereni e sole protagonista su gran parte delle regioni. Ma attenzione perchè qualche locale piovasco potrebbe verificarsi in parte della Puglia, specie sulla zona della Murge. Le temperature anche qui saranno stabili, con massime che andranno dai 24 ai 27 gradi.

L.P.

