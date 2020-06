Juventus, altri guai per Sarri: doppio infortunio il giorno dopo la sconfitto contro il Napoli nella finale di Coppa Italia.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli nella finale di Coppa Italia, in casa bianconera arrivano pessime notizie adesso dall’infermeria. Il tecnico Maurizio Sarri potrebbe infatti vedersi costretto a rinunciare a due pedine importanti del suo scacchiere tattico: Alex Sandro e Khedira. Il primo ha ricevuto una botta al ginocchio contro gli azzurri, mentre il centrocampista tedesco si è fermato nel corso dell’ultima seduta di allenamento.

Juventus, Alex Sandro e Khedira vanno ko

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juve: “Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato: per Alex Sandro la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia. Per Khedira la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero“. Se ne saprà sicuramente di più nei prossimo giorni, ma quasi sicuramente entrambi i giocatori non saranno disponibile per la ripresa del campionato.

