L’ex allenatore di Celta Vigo e Girona, Juan Carlos Unzué, ha annunciato, in conferenza stampa, di avere la Sla: “Pronto a conviverci”.

Juan Carlos Unzué ha la Sla: l’annuncio è arrivato, come riporta Gianlucadimarzio.com, attraverso una conferenza stampa dell’ex allenatore del Girona. Durante la sua conferenza, l’ex portiere del Barcellona ha fatto sapere che la malattia lo ha colpito agli arti, le braccia, le mani e le gambe in modo asimmetrico. Già la scorsa estate, ha fatto sapere Unzué, il dottor Rojas gli aveva diagnosticato la malattia. Lo scorso febbraio, il dottor Povedano ha poi confermato la diagnosi. Al momento, come fa sapere l’ex allenatore e calciatore, non esiste una cura o un trattamento, “fatta eccezione per alcune piccole che ne rallentano la progressione”.

Juan Carlos Unzué ha però dimostrato, nel corso della conferenza stampa, una grande forza d’animo, sostenendo di sentirsi pronto ad affrontare questo duro percorso.

Leggi anche >>> Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Mertens ha firmato il rinnovo

Juan Carlos Unzué: sono pronto per affrontare la Sla

Juan Carlos Unzué ha dichiarato di sentirsi “privilegiato” per quanto la vita gli ha offerto fino a questo momento. La sua audacia lo accompagnerà per affrontare questo faticoso percorso, per il quale, però, l’ex allenatore ha confermato di “sentirsi pronto”.

L’ex calciatore, al tempo stesso, ha anche confermato che il suo tempo da allenatore è terminato: d’ora in poi Unzué si dedicherà alla Luzon Foundation, l’associazione mediante la quale cercherà di “ottenere risorse finanziarie per la ricerca” contro la malattia.

Il calcio, ha confermato l’ex allenatore, ha rappresentato una grande spinta emotiva per combattere questa malattia: “Mi ha aiutato a guardarla in un modo migliore, ad adattarmi”. Ora, per Juan Carlos Unzué, la speranza è che in un futuro, non troppo lontano, si possa trovare una soluzione.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Roma, dalla Premier arriva il primo colpo a zero

F.A.