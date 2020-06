Frana in Costa d’Avorio: sono per ora 13 le vittime accertate. “20 case sono state spazzate via”, è l’annuncio choc del prefetto. Ecco cosa ha causato il disastro.

Frana e tragedia in Costa d’Avorio: ci sono almeno 13 vittime e molti dispersi. Il disastro è avvenuto ad Abidjan, una delle città principali del Paese africano, a causa di un canale di drenaggio scoppiato a seguito di piogge torrenziali intense.

Frana in Costa d’Avorio: è disastro

Nell’incidente “20 case sono state spazzate via”. Lo ha riferito il prefetto della città, Vincent Toh Bi, aggiungendo che le ricerche continueranno incessanti. Nel frattempo circa 10 persone sono riuscite a porsi in salvo ma state portate in ospedale per diverse ferite. Una di queste – raccontano i media – ha perso moglie e figlio di tre anni nel cedimento.

Il dramma è avvenuto attorno alle 08.00 ora locale, e da allora centinaia di persone continuano a scavare interrottamente con la speranza di recuperare qualcuno in qualche modo salvo. La città, nota per la produzione mondiale di cacao, soffre regolarmente di frane e inondazioni.

La situazione è peggiorata poi con la stagione delle piogge, iniziata lo scorso maggio e destinata a terminare soltanto verso la fine di luglio. Nella stessa settimana già una persona era morta a causa del maltempo. A peggiorare poi la situazione è la povertà media del Paese, con molte persone che vivono in baraccopoli precarie e in zone che non dovrebbero essere abitabili.