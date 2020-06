Facebook censura Trump così come fatto in precedenza da Twitter. Nel mirino dei sue social ci sono gli spot per la prossima elezione con simboli nazisti.

Dopo Twitter, anche Facebook ha deciso di censurare Donald Trump. Il motivo è lo stesso: alcuni spot elettorali usati dal presidente per la campagna politica relativa alla sua rielezione.

Questa, infatti, presenta simboli nazisti e di istigazione all’odio. Concetti non assolutamente tollerabili dal social blu che, così come già fatto dalla ‘piattaforma dei cinguettii’, è prontamente intervenuto per stroncare il tutto.

Facebook censura Trump

“Non permettiamo simboli che rappresentano organizzazioni e ideologie ispirate all’odio senza che siano contestualizzati o oggetto di condanna”, ha infatti spiegato il canale di Mark Zuckerberg.

Continua, dunque, la guerra tra Trump e i social. Lo scorso maggio, del resto, il 74enne di New York aveva dichiarato battaglia annunciando provvedimenti contro le restrizioni. “Le grandi imprese dell’hi-tech stanno facendo il possibile per censurare in vista delle elezioni. Non permetterò che si perda la nostra libertà”, twittò il presidente.

In ogni caso non è un periodo ispiratissimo, questo, per il leader statunitense. E non solo per una crisi coronavirus che sta mettendo gli USA sempre più in ginocchio sul piano sanitario. Quest’oggi, piuttosto, la Corte Suprema ha anche bocciato il suo tentativo di porre fine alla legge dei cosiddetti ‘dreamer‘, varata dal suo precedessore Barack Obama, relativa agli immigrati minori. La strada, su vari fronti, si fa in salita.