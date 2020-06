La cantante bolognese non perde occasione per mandare in tilt tutti i suoi fan: spopola l’ultimo post di Elettra Lamborghini su Instagram.

Elettra Lamborghini spopola sul web con il suo ultimo post. La cantante bolognese, ancora una volta, manda in tilt tutti i suoi followers mostrando un vestitino che mette in risalto tutte le curve.

Il post della cantante è poi accompagnato da un messaggio relativo alla mancanza di una precisa emoji sugli smartphone: quella dei tortellini: “Si ok ma tu li sai fare i tortellini ?! cercavo l emoji col tortellino e con mio grandissimo dispiacere non l ho trovatoh… ragazzy ribelliamociii”

Elettra Lamborghini: il vestitino su Instagram è attillatissimo! – FOTO

Elettra Lamborghini, figlia dell’imprenditore Tonino, ha scelto di seguire una strada del tutto separata dal mondo automobilistico, marchio di famiglia. Elettra ha deciso di seguire le orme dello spettacolo, dedicandosi a TV e Musica.

Infatti, la cantante, oltre a concorrere all’ultima edizione del Festival di Sanremo, è stata protagonista anche di diversi show televisivi. Tra i più recenti ricordiamo The Voice of Italy, edizione 2019, dove la cantante ha partecipato come giudice. Sempre nel 2019, l’eccentrica cantante bolognese è stata protagonista dello show di MTV “Elettra Lamborghini: Twerking Queen”.

