Diletta Leotta mostra per la prima volta su Instagram il suo cane, ma anche un stacco di gambe pazzesco: la foto

Diletta Leotta, con ormai quasi 7 milioni di follower su Instagram, è una vera e propria star del social nato nel 2010. Diversi sono gli scatti ed i video suoi che fanno impazzire il web e la rendono sempre più amata, soprattutto dal pubblico maschile. Solo pochi giorni fa aveva pubblicato una serie di foto esplosive in giro per la montagna lombarda della Grignetta. In quel caso i fan erano stati attratti dall’outfit estremamente aderente.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, mise attillatissima in montagna: che curve – FOTO

Diletta Leotta, le sue gambe fanno impazzire il web: la foto

Stavolta la Leotta ha deciso di “presentare” il suo cane, un chihuahua, che ha anche un proprio profilo IG intitolato “penelope_lachihuahua”. Il messaggio a corredo: “Così piccola ma così piena d’amore”.

A saltare all’occhio ai fan comunque non è solo il dolce animale, ma anche lo stacco di gambe che la giornalista mostra in totale disinvoltura. Le cosce, accavallate, sono un trionfo di bellezza e sinuosità. Ad accompagnarla, non manca mai lo splendido sorriso che la caratterizza.

Visualizza questo post su Instagram Così piccola ma così piena d’amore 🐶💕 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Giu 2020 alle ore 12:15 PDT

LEGGI ANCHE—> Eleonora Incardona super: la cognata di Diletta infiamma il web – FOTO