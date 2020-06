Il bollettino di giovedì 18 giugno sul Covid-19 in Italia, con i numeri pubblicati dalla Protezione Civile. In aumento il numero dei morti, stabili i contagi

Sono stati da poco pubblicati dalla Protezione Civile i numeri sulla situazione Covid-19 in Italia di oggi, con il bollettino di giovedì 18 giugno. Più o meno stabile il numero dei contagiati, con 333 nuovi casi positivi, mentre i morti sono 66, in risalita rispetto a ieri. 1.089 sono invece i guariti e per effetto di questi dati nel nostro Paese attualmente rimangono 23.101 persone positive. Il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia è di 238.159, 34.514 quello dei decessi, con 180.544 guariti. Il dato negativo di oggi arriva anche da un incremento, se pur lieve, di pazienti ricoverati in terapia intensiva, +5, per un totale che sale a 168. E’ la prima volta dal 7 aprile che si segnala un’inversione del trend. Continuano a scendere, invece. i ricoveri nei reparti ordinari, con -246 unità ed un totale di 2.867.

