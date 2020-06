Coronavirus: la Nato, nell’incertezza che questa arrivi, si prepara comunque per una seconda eventuale ondata. E lo fa con una programmazione ben definita e rigorosa. Ecco il piano annunciato in videoconferenza.

La Nato sta preparando un maxi piano anti Covid-19 per una possibile seconda ondata. Lo ha riferito Jens Stoltenberg, segretario generale dell’organizzazione mondiale, a margine della ministeriale difesa in videoconferenza.

Coronavirus, la Nato teme una seconda ondata

Non è sicuro che questa ci sia, anche perché la stessa comunità scientifica appare divisa a tal proposito, ma l’istituto si prepara per non farsi trovare impreparato nel caso. “Le autorità di tutto il mondo hanno avvertito che potremmo avere una seconda ondata, e allora la Nato si sta preparando per un forte sostegno agli sforzi civili qualora servisse”, ha riferito il rappresentante.

C’è già una disegno tracciato, come aggiunge Stoltenberg. “Oggi i ministri hanno preso tre decisioni e noi abbiamo concordato un nuovo piano operativo, con l’intento di fornire supporto ad alleati e partner. A tal proposito abbiamo anche concordato di costituire una scorta di attrezzature e forniture di natura medica, così come un nuovo fondo economico per reperire velocemente forniture e servizi medici”.

Molti Paesi membri, riferisce sempre il politico, si sono già fatti avanti per fronteggiare una possibile nuova minaccia che potrebbe giungere subito dopo l’estate, ovvero ad autunno: “Molti alleati si sono già offerti di donare attrezzatura medica e non solo, ma contribuendo anzi anche con un concreto finanziamento. Questo – conclude Stoltenberg – è segno di unità e solidarietà”.

