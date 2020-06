Coronavirus, ecco la mappa dei contagi regione per regione. Al primissimo posto c’è la Lombardia, seguono poi Piemonte ed Emilia Romagna. Salgono a sorpresa Lazio e Sicilia.

333 nuovi positivi, 66 deceduti e 1.089 guariti. E’ questo il nuovo bollettino nazionale fornito quest’oggi dalla Protezione Civile per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Il quadro totale sale così a 23.101 casi totali, 34.514 decessi e 180.544 guariti da inizio crisi ad oggi.

La Lombardia, inevitabilmente, continua ad essere il focolaio italiano. Come infatti evidenzia Il Ministero della Salute, il 64.8% dei casi sono contenuti nel territorio Lombardo. Precisamente sono 14.647 le situazioni attuali contenute nella Regione amministrata da Attilio Fontana.

Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia

La seconda località per casi è il Piemonte, ma il divario a confronto è mostruoso trattandosi di ‘soli’ 2.290 situazioni. Ad accomodarsi poi sull’ultimo gradino del podio, con i 1.281 infetti, è l’Emilia Romagna. Al quarto posto c’è il Lazio a quota 997, mentre al quinto a sorpresa c’è la Sicilia con addirittura 637 situazioni in atto: anche più del Veneto attualmente fermo a 607.

Seguono poi Le Marche con 577 casi, passando per la Toscana con 438, l’Abruzzo 434 e la Puglia con 306. Da qui poi ci si avvia verso una forte discesa nel territorio nostrano, partendo dalla Liguria con 246 unità, la Campania con 242 e il Trentino Alto-Adige con 144.

Sotto i 100 parte il Friuli Venezia Giulia con 97 persone contagiate, 60 nel Molise, 35 in Calabria, 31 in Sardegna, 16 in Umbria e 10 in Basilicata. Infine la regione che presenta meno casi è la Valle D’Aosta: sono solo 6 le situazioni in corso.

