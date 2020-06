Colpo Werner, ora è UFFICIALE: passa al Chelsea per cifra record. Il Lipsia cede il suo gioiello per una cifra superiore ai 50 milioni di euro

Dopo aver completato l’acquisto di Hakim Ziyech dall’Ajax, ora il Chelsea ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’RB Lipsia per portare a Stanford Bridge anche Timo Werner.

L’attaccante tedesco ha firmato un contratto quinquennale da 170.000 sterline a settimana e con una valutazione del cartellino superiore ai 55 milioni di euro (47,5 milioni di sterline).

I Blues hanno confermato che il centravanti rimarrà con il suo attuale club fino al termine della Bundesliga e si aggregherà ai nuovi compagni per l’inizio della stagione 2020-2021.

Una pletora di squadre, tra cui Inter, Liverpool, Real Madrid e Barcellona, era sulle tracce di Timo Werner nei mesi scorsi, ma la volontà di Lampard di metterlo al centro del proprio progetto sportivo ha avuto la meglio.

Parlando al sito ufficiale del Chelsea, Werner ha dichiarato: “Sono felice di firmare per i Blues, è un momento speciale per me e sono felicissimo di entrare a far parte di questo club“.

“Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per quattro anni fantastici. Saranno per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i fantastici tifosi. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi“.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020