In California le università rispolverano l’affirmative action, con corsie preferenziali per gli afroamericani. Scatta la protesta degli asiatici.

Dopo le numerose proteste delle ultime settimane, la California ha voluto rivedere il sistema che supporta le università. Così il governatore californiano ha rispolverato la “affirmative action“, per riservare corsie preferenziali agli studenti di colore. Però la decisione presa dal governo della California non ha di certo accontentato tutti. Infatti è scoppiata la protesta della comunità asiatica-americana, che adesso temono di subirne le conseguenze.

A parlare nelle ultime ore ci ha pensato Crystal Lu, presidente dell’associazione dei cinesi nella Silicon Valley. Lu, ai microfoni locali ha affermato: “L’università pubblica va a retromarcia nella storia, verso il ritorno al favoritismo razziale“. La presidente ha poi continuato, ricordando che gli asiatici sono i primi per numero di matricole negli atenei, seguiti da ispanici e poi gli studenti “bianchi”.

University of California, la prima a fare il grande passo fra le Università: i dettagli

Il primo a compiere il grande passo per venire in contro al movimento anti-razzista lo fa la University of California. Tale università è uno dei più grandi sistemi accademici dell’intero paese, e comprende dieci campus tra cui: Berkeley, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz. Il presidente del board dell’ateneo è Desmond Tutu, leader della lotta contro l’apartheid.

Proprio Tutu nelle ultime ore ha dichiarato: “Rimanere neutrali di fronte all’ingiustizia, vuol dire stare dalla parte dell’oppressore. Fare finta che il colore della pelle non conta, significa negare la realtà del razzismo“.

Come detto il sistema delle University of California è uno dei più grandi dell’intero paese con ben 300mila studenti e 23mila docenti. Ed inoltre è la prima a rilanciare quelle “quote” riservate alle minoranze etniche, che furono già oggetto di battaglie politiche e legali. Come detto, però, la decisione ha suscitato l’ira della comunità asiatica americana.

Infatti Crystal Lu ha ricordato che, la maggior parte degli studenti asiatici, riescono ad ottenere borse di studio anche se provengono da famiglie povere, proprio per i loro grandi risultati accademici. Così con l’affirmative action verranno eliminati i test di ammissione standardizzati (Sat e Act), andando a sfavorire proprio la comunità asiatica.

L.P.

