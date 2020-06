Il ministro dell’Istruzione del Brasile, Abraham Weintraub, ha dato le dimissioni dall’incarico dopo le accuse di ‘fake news’ mosse nei suoi confronti

Il ministro dell’istruzione del Brasile, Abraham Weintraub, stamane ha deciso di dare le dimissioni dal governo capitanato da Jair Bolsonaro. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite i suoi canali social ufficiali. A destabilizzare la posizione del ministro, oltre al fatto che sia da sempre al centro delle polemiche, sarebbe stata un’indagine della Corte suprema sulle fake news.

Si vuole indagare sulla diffusione di notizie false e minacce nei confronti dei giudici da parte dei sostenitori di Bolsonaro ed il ministro è finito sul registro degli imputati. Già ad parile, Weintraub aveva causato un incidente diplomatico con la Cina dopo la battuta nei confronti della lingua mandarina e per aver ritenuto Pechino responsabile della pandemia da coronavirus. Dal paese asiatico, le sue battute erano state etichettate come fortemente razziste.

Brasile, dimissioni Weintraub: il ministro preferisce il silenzio

L’uomo, comunque, interpellato dai media locali, ha detto: “Al momento non ho intenzioni di discutere i motivi del mio addio, perché non è il tempo giusto. La cosa più importante ora è l’aver ricevuto un invito per occupare una posizione alla banca mondiale. In passato ho fatto il direttore di banca ed ora vi faccio ritorno, ma in quella mondiale”.

Weintraub è uno dei principali difensori della politica di Bolsonaro e non è escluso che nei prossimi giorni sia proprio il premier del Brasile ad intervenire in merito alla questione.

