Un passeggero è stato sbarcato dall’aereo dopo essersi rifiutato di indossare una mascherina: la vicenda è accaduta negli Stati Uniti

Un passeggero è stato sbarcato dall’aereo dall’American Airlines per essersi rifiutato di indossare la mascherina protettiva. Questo è accaduto per il volo da New York a Dallas ed è il primo caso di questo genere.

“Il passeggero ha deciso di non rispettare la istruzioni fornite dell’equipaggio ed i membri del nostro team gli hanno chiesto di sbarcare. Il volo è poi decollato con un ritardo di 4 minuti (12:34 ndr)”, questa la sintetica ma concisa nota della compagnia aerea.

Il passeggero, dopo aver accettato le politiche dell’azienda, ha prenotato un volo in partenza alcune ore successive. L’uomo protagonista dell'”incidente” è Brandon Straka che spesso è apparso sul canale tv internazionale Fox News. Si è “giustificato” dicendo che è contro l’uso della mascherina, ma poi le stesse le vende sul proprio sito web.

L’uomo ha poi scritto un tweet sul proprio profilo Twitter in merito alla questione: “Sono stato fatto scendere dal mio volo per aver rifiutato di mettere la mascherina, mi succede per la prima volta. Non è una legge federale. Il direttore di volo, dopo che sono stato fatto scendere, mi ha detto si era trattato di un errore e che non avevano il diritto di chiederlo”.

Nonostante non sia obbligatorio indossare la mascherina a determinate quote, le compagnie aeree sono ferme sulle proprie decisioni. Questo sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

— Brandon Straka (@BrandonStraka) June 17, 2020