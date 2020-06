Toscana: la gara d’appalto sui trasporti regionali ha fatto finire sotto accusa il governatore Enrico Rossi. La replica: “Accuse infamanti e ridicole”.

Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, è indagato per la gara d’appalto regionale sul trasporto pubblico. Il bando per il trasporto pubblico su gomma, come riporta Skytg24, era di 4 miliardi per una durata di 11 anni. La gara è stata vinta da Autolinee Toscane, a discapito della sconfitta Mobit.

Le accuse al governatore vanno dall’abuso di ufficio, turbativa d’asta e induzione a promettere o a dare utilità. Immediata la replica del governatore, che ha espresso il suo dissenso e la sua opinione mediante un recente post sulla sua pagina Facebook.

Governatore Toscana indagato: la replica

A seguito delle indagini relative alla gara d’appalto regionale per il trasposto pubblico, il governatore Enrico Rossi ha espresso il suo dissenso sui social. Dalle sue parole, traspare come più di una volta si sia trovato in una situazione simile. Facendo riferimento a una precedente situazione, Enrico Rossi scrive: “Mi era già accaduto per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali”.

Il governatore ha inoltre fatto sapere di aspettare il momento opportuno per “querelare i calunniatori”, riferendosi all’esposto che ha messo sotto accusa lui e altre sette persone. Secondo Rossi, a volte, ricevere un avviso di questo tipo, “è segno che si fanno cose importanti”. L’avviso di garanzia rappresenterebbe dunque il fatto che si stanno toccando interessi “che non vogliono mettersi da parte”.

Si tratterebbe, come lo stesso governatore ha annunciato su Facebook, di un “ultimo colpo di coda per bloccare le regolari procedure”, causato dalla strumentalizzazione della giustizia amministrativa.

A volte, ricevere un avviso di garanzia è segno del fatto che si fanno cose importanti a favore dei cittadini e che si… Pubblicato da Enrico Rossi su Martedì 16 giugno 2020

