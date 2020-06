Oggi si torna finalmente a scuola per dare al via alla prima Maturità post Coronavirus. Andiamo a vedere come si svolgerà l’esame dopo la pandemia.

Oggi è un giorno speciale per tutti gli studenti del quinto anno di superiori. Infatti ad oggi inizierà l’esame di amturità, versione post Coronavirus. L’ansia, molto probabilmente, sarà amggiore rispetto a quella deglis tudenti degli annis corsi, visto che i giovani si troveranno ad affrontare una prova d’esame del tutto inedita.

Il Coronavirus ha sconvolto tutte le nostre abitudini ed ha cambiato la vita di tutti giorni, condizionando anche un’ambiente come la scuola. Nonostante le tensioni nella Camera, si è deciso che la maturità la si farà comunque in presenza. L’orario stabilito, forse è l’unico a non cambiare, ossia le 08:30.

Come ha comunicato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sarà un primo rientro post-lockdown. Sempre il ministro ha poi scelto l’I.T.S. Giacomo Quarenghi come luogo simbolo di questo esame di stato inedito. Sul suo profilo Facebook, Azzolina ci ha tenuto ad augurare le migliori fortune a tutti gli studenti che affronteranno l’esame, ricordando che anche per lei è stata una vigilia particolare.

È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poche ore si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!! Pubblicato da Lucia Azzolina su Martedì 16 giugno 2020

La maturità post Coronavirus: ecco come funziona

Come detto avremo una prova d’esame del tutto inedita. Infatti questa volta i candidati saranno esaminati da una Commissione d’esame che sarà composta da 6 docenti tutti interni. L’unico docente esterno, come prevedibile, sarà un esterno designato dal ministero.

Non cambia la modalità per decidere chis arà il primo a fare l’esame. Infatti ancora una volta, i professori hanno proceduto con l’estrazione della lettera. Ovviamente, visto che sarà una sola prova orale, i colloqui saranno più lunghi del solito e dureranno circa un’ora.

L’esame si scandirà in 5 fasi: la presentazione di un elaborato dello studente ossia la tesina, consegnato per e-mail entro il 13 giugno, l‘analisi di un testo di letteratura italiana, discussione multidisciplinare su materiali assegnati dalla commissione, relazione sulle esperienze vissute della scuola-lavoro, domande su Cittadinanza e Costituzione.

Per stabilire un metro di giudizio valido e regolare, sarà considerato il percorso scolastico dello studente, arrivando a 60 crediti ed un massimo di 40 alla prova orale.

Ovviamente a tutti sarà garantito di fare l’esame in sicurezza. Tutti coloro che entraranno nelle scuole dovranno munirsi di autodichiarazione che attesti lo stato di salute e di non avere la temperatura corporea oltre i 37,5°. Appena finiti gli esami, i maturandi dovranno così tornare a casa, in modo da evitare gli assembramenti. Infine dovrà essere rispettata una distanza di due metri, con i commissari che dovranno sempre indossare la mascherina.

L.P.

