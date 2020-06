La terra torna a tremare a Tonga: questa mattina si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.6.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 5.6, è stata registrata questa mattina a Tonga. Da quanto si apprende, la scossa si è verificata a 125 Km da Hihifo, il villaggio principale dell’isola di Niuatoputapu, a Tonga. La profondità del terremoto, come riportano gli esperti, è di 279 Km.

I territori facenti parte del cosiddetto Regno di Tonga, rappresentano delle zone ad alta sismicità. Non è infatti la prima volta che si registrano scosse di terremoto nel territorio. Al momento, non si hanno notizie certe sulle conseguenze della scossa di terremoto.

