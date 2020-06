Concessa la semilibertà ai manager della Thyssenkrupp che andranno in carcere solo di notte: si scatenano le proteste dei parenti delle vittime

La procura tedesca ha deciso per il regime di semilibertà per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, due manager della Thyssenkrupp che furono ritenuti responsabili dell’incendio che, il 6 dicembre del 2007, causò la morte di 7 operai a Torino.

Inizialmente furono condannati a 5 anni di carcere per omicidio ed incendio colposo, ad oggi l’esecuzione della pena non è stata ancora disposta e dovrebbe arrivare entro un mese. Oggi, però, è arrivata la nota ufficiale della procura generale in merito alla concessione della semilibertà.

La procuratrice di Essen, Anette Milk, ha spiegato che i due sconteranno la pena con l’‘offener Vollzug’ (regime di semilibertà) che prevede che i detenuti lascino il penitenziario di giorni per lavoro per far poi ritorno la sera.

Thyssenkrupp, indignati i parenti delle vittime

Dopo la sentenza, si sono scatenate le proteste dei parenti delle vittime. “Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo – dichiara la mamma di una delle vittime – perché devono dirci come è possibile questa cosa”.

“Non ci fidiamo più di nessuno, volevamo festeggiare ma sapevamo sarebbe arrivata una notizia simile”. Poi “Sono basito, non c’è un aggettivo per esprimere la mia emozione. Notizia vergognosa”. Questi i messaggi e le sensazioni dei familiari di altre vittime.

Antonio Boccuzzi invece, operaio sopravvissuto, ha detto: “Cinque anni erano pochi, ma almeno qualcosa. Questa concessione è incredibile. Le sentenze e le decisioni del tribunale, mi hanno insegnato, non si discutono. Ora è il momento di discuterle perché, se no, niente ha più valore. Non c’è niente di normale qui”.

