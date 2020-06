Torna a tremare la terra, questa volta in Pakistan. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7, infatti, è stata avvertita alle ore 8.58 italiane con epicentro a 21 chilometri da Pasni, città situata nella provincia del Belucistan. Non è la prima volta che si registrano in questi giorni scosse di terremoto dal momento che l’area compresa tra Afghanistan, Pakistan, Iran e Iraq è ad alta sismicità. Al momento, non si registrano danni a persone o cose e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime ore in caso di novità importanti.

⚠️#Pakistan🇵🇰: A mild #earthquake of magnitude mb=4.7, was registered at 105 KM S of #Pasni, province of #Balochistan. Depth: 10 KM.

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) June 17, 2020