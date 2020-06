Tennis, sì al pubblico per gli Internazionali d’Italia previsti a settembre. Ad anticiparlo, aspettando l’ufficialità, è il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.

“Gli spettatori ci saranno, quanti nel dettaglio è da vedere”, ha infatti riferito Angelo Binaghi all’agenzia di stampa. “Nei giorni scorsi – prosegue il dirigente – l’Atp ci ha chiesto la disponibilità e a breve ufficializzeremo il calendario. Gli Internazionali d’Italia dovrebbero andare in scena il prossimo 21 settembre, poi discuteremo per comprendere meglio capienza e presenze”.

Così come è stato per il calcio, ora molto passerà per il ministro Vincenzo Spadafora: “Sarà lui – riferisce infatti Binaghi – che dovrà dirci quanto pubblico ci potrà essere. Ce lo comunicherà dopo un confronto col comitato tecnico-scientifico. Poi è chiaro che speriamo che la disponibilità sia più ampia possibile”.

Si tratta del resto di un evento mondiale, che attrae ogni anno tantissimi spettatori e con tante emittenti internazionali presenti sul posto: “Gli Internazionali – evidenzia Binaghi – sono in sold out permanente e spesso questo si verifica addirittura in anticipo. Parliamo pur sempre di una manifestazione viene trasmessa in oltre 200 paesi, può essere una vetrina per far vedere che il Paese si è risollevato da questa tragedia del coronavirus e vuole ripartire più forte di prima”.