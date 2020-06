Nel pomeriggio di martedì 16 giugno, una forte e violenta grandinata ha colpito la zona del novarese. I video impressionanti da Suno

Continuano ad essere giornate di forti temporali e piogge in tutto il nord Italia. In attesa che arrivi l’estate e il bel tempo, nelle prossime ore sono previsti altri acquazzoni in tutta la parte settentrionale del Paese. Ieri martedì 16 giugno, una fortissima grandinata ha colpito tutto il Piemonte, con la zona del novarese grande bersaglio del maltempo.

Nello specifico, i cittadini di Suno hanno immortalato e pubblicato online alcuni video decisamente impressionanti. Un vero e proprio fiume di grandine che scendeva tra le strade della città. A subirne i danni, oltre alle automobili parcheggiate fuori, sono stati principalmente alcuni alberi abbattuti e le coltivazioni nelle vicinanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, resistono i temporali: spiccata variabilità sulla penisola