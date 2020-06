In una spiaggia del Sudafrica, alcuni bagnanti hanno avvistato a riva un calamaro gigante in fin di vita. Il cefalopode pesava tra i 200 e i 300 chilogrammi

Un calamaro gigante in fin di vita a riva di una spiaggia in Sudafrica. È quello che hanno visto alcuni bagnanti, che si trovavano a Britannia Bay per godersi qualche ora di relax, lo scorso 7 giugno. Come riportato da News 24, l’esemplare misurava 4,19 metri e pesava tra i 200 e i 300 chilogrammi.

Ne ha parlato Richard Davies, uno dei bagnanti che hanno assistito alla presenza del calamaro. L’uomo ha raccontato di aver tentato di riportare il cefalopode in mare insieme ad altre persone, ma non c’è stato nulla da fare. “È stato brutto perché vedevamo che stava morendo” ha spiegato Davies: “Ma non potevamo fare nulla, il suo peso era veramente eccessivo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Suno, forte grandinata colpisce il novarese: i video shock – VIDEO

Sudafrica, calamaro gigante a riva: il motivo dell’evento

Non è la prima volta che in Sudafrica si verificano eventi di questo genere. Ben 28 anni fa, nel 1992, un calamaro gigante di ben 9,1 metri si arenò nella spiaggia di Kommetjie, a Città del Capo. Molto probabilmente, il cefalopode trovato a Britannia Bay lo scorso 7 giugno aveva non più di due anni, in quanto le sue dimensioni (seppur impressionati) erano ben lontane da quelle dei calamari giganti adulti.

Ancora non si spiega per quale motivo si verifichino eventi di questo genere. Gli scienziati hanno in programma di indagare sulla questione nel futuro prossimo. Wayne Florence, curatrice degli invertebrati marini del Museo Iziko, ne ha parlato in esclusiva al Daily Mail. “La causa della morte può essere conosciuta solo quando analizziamo il campione” ha spiegato la ricercatrice: “Ma solo dopo che il blocco Covid-19 sarà revocato“. Considerando le buone condizioni del calamaro, Wayne Florence ha sottolineato come sia da escludere a priori la morte per danni da traino.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sky WiFi, la nuova connessione con fibra: i vantaggi per i clienti