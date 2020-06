Per la serie ricette top: gli gnocchi alla sorrentina. Questo fantastico piatto, partito dalla campania, ha fatto il giro del mondo e non esiste ristorante che non lo abbia inserito in menù.

Gli gnocchi alla sorrentina sono un classico della gastronomia del Sud Italia. Ma, come ogni buona ricetta, è riuscita a valicare ogni confine ed oggi la troviamo nelle tavole di tutto italia e non solo. Questa ricetta è ottima da fare a casa, perché con semplici passaggi, possiamo avere un risultato superlativo. Vediamo insieme come prepararla.

Gnocchi alla sorrentina: gli ingredienti

Patate rosse: 1 kg

Uova: 1

Farina 00: 300 g

Sale fino

Semola

Passata di pomodoro: 600 g

Aglio

Basilico

Olio extravergine d’oliva

Sale fino

Mozzarella 250 g

Parmigiano: 70 g (da grattugiare)

Ricette top: la preparazione degli gnocchi alla sorrentina

Iniziamo con la preparazione. Laviamo le patate rosse e versiamole in un tegame con dell’acqua. Lasciamole cuocere per circa 30 minuti. Nel frattempo, pensiamo al pomodoro. In una padella scaldiamo un giro d’olio con uno spicchio d’aglio e versiamo la salsa di pomodoro. Aggiustiamo di sale. Uniamo qualche foglia di basilico e copriamo con un coperchio, lasciando cuocere il sugo. Teniamo la fiamma medio-bassa e lasciamo per circa mezz’ora. Intanto scoliamo le patate e iniziamo a preparare gli gnocchi. Setacciamo la farina su un piano da lavoro.

Ricaviamo un piccolo foro nella farina e schiacciamoci dentro le patate ancora calde. Versiamo dentro un uovo e, dopo aver aggiustato di sale, iniziamo ad impastare. Quando il composto sarà ben compatto, diamo forma ai nostri gnocchi.

A questo punto, il sugo sarà ben pronto, togliamo l’aglio e versiamolo in una ciotola. Mettiamo gli gnocchi in una pentola con acqua bollente e cuociamoli per pochi minuti. Una volta cotti, li versiamo nella nostra ciotola dove abbiamo già versato parte del sugo. Mescoliamo con un cucchiaio. A questo punto versiamo il restante sugo in una pirofila da forno, per creare una base. Versiamo all’interno gli gnocchi e, dopo aver aggiunto la mozzarella (a dadini) e il parmigiano grattugiato, inforniamo. Il forno sarà preriscaldato a 250°, in modalità grill. Basteranno 5 minuti e gli gnocchi alla sorrentina saranno pronti.

