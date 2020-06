Rapporto Reuters: l’Ansa è il sito più affidabile per gli italiani. L’80% dei lettori ripone fiducia in quello che viene riportato sull’agenzia di stampa

In un momento in cui l’informazione ha ricoperto un ruolo centrale nella vita quotidiana di tutti noi, essere riconosciuti come il sito più affidabile non può che rendere orgogliosi. Ancora una volta, l’Ansa viene considerato dagli italiani la fonte comunicativa di riferimento. A riportare tale dato è il rapporto annuale Digital News 2020, realizzato dall’Istituto Reuters. Lo studio è stato condotto in 40 Paesi, in giro per il mondo, confermando i valori degli anni passati, almeno in Italia.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, l’Ansa riceve la fiducia dell’80% dei cittadini italiani e si colloca in cima alla classifica di affidabilità dei media nazionali. Subito dietro troviamo il sito di SkyTg24 e quello de Il Sole 24 Ore.

Per quanto riguarda il totale delle visite, Ansa.it è il quarto tra i siti d’informazione. Il 18% degli italiani lo consulta ogni settimana. A livello di numeri complessivi in cima alla graduatoria troviamo il portale di Tgcom24, davanti a SkyTG24 e a Fanpage. Fuori dal podio si collocano le versioni online dei quotidiani più rappresentativi come Repubblica e Corriere della Sera.

Relativamente all’informazione Tv, i Tg Rai sono primi seguiti da Mediaset e La7.

