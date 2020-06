Nella serata di ieri, martedì 16 giugno, a Piazza Armerina (Sicilia) si è verificato un tragico incidente che ha visto morire una dottoressa di 44 anni

Nella serata di ieri a Piazza Armerina, in Sicilia, si è verificato un tragico incidente che ha visto morire una dottoressa di 44 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Laura La Malfa era in sella alla sua bici in contrada Fratulla quando una Fiat Punto l’ha tamponata. Il conducente, suo concittadino, ha prestato prontamente soccorso insieme ad una familiare della vittima che era a passeggio con lei.

L’uomo si sarebbe poi allontanato per chiamare il 118 siccome sul luogo preciso dell’incidente pare non ci fosse campo.

Trasportata prontamente all’ospedale Chiello da un’ambulanza, è morta poco dopo. Ora le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, il virologo: “Siamo passati da pandemia ad endemia”

Piazza Armerina, un’intera città piange la dottoressa

La donna era molto stimata e conosciuta dai suoi concittadini di cui, per molti, era il medico di fiducia. Infatti, subito dopo la sua morte, l’intera comunità si è riversata nel dolore.

Il sindaco Nino Cammarata le ha dedicato un messaggio su Facebook: “La tragica scomparsa della nostra concittadina dott.ssa Laura La Malfa ci lascia tutti sgomenti. Il lutto ha colpito da vicino questa amministrazione comunale, nella persona del vice-Sindaco dott.ssa Flavia Vagone alla quale ci stringiamo nel dolore. Con animo mesto desidero porgere alla famiglia, a nome mio e di tutta la cittadinanza, le più sentite e sincere condoglianze”.

Secondo quanto si apprende dai media locali, la salma non è stata ancora consegnata alla famiglia.

La tragica scomparsa della nostra concittadina dott.ssa Laura La Malfa ci lascia tutti sgomenti. Il lutto ha colpito da… Pubblicato da Nino Cammarata Sindaco su Mercoledì 17 giugno 2020

LEGGI ANCHE—> Carlos Lehder, libero dopo 33 anni: è stato il Re della droga con Escobar