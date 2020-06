Coppa Italia, Napoli-Juventus 4-2: migliori occasioni per il Napoli e vittoria ai rigori nella finale appena terminata all’Olimpico di Roma



Coppa Italia, Napoli-Juventus 4-2: il primo trionfo di Rino Gattuso da allenatore. Come era già successo contro l’Inter quattro giorni fa, Gattuso decide di lasciare campo ai suoi avversari per tamponare e ripartire. Pochi spazi, ma al primo regalo, Cristiano Ronaldo può colpire tutto sommato indisturbato, impegnando Meret. Uno squillo che sveglia il Napoli e paradossalmente addormenta la Juva da lì in poi incapace di pungere.

E in effetti nella prima frazione le occasioni migliori sono tutte per la squadra di Gattuso. Palo di Insigne su punizione, salvataggio di Alex Sandro a Buffon battuto e poi il portierone decisivo su Demme. E poco cambia nella ripresa nonostante i cambi: è Milik a sprecare la più bella combinazione del Napoli. Ma prima dei rigori, anche un’altra doppia occasione clamorosa: zuccata di Maksimovic, Buffon salva alla meglio ed Elmas centra il palo. Ai rigori errori decisivi di Danilo e Dybala e festa Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Mertens ha firmato il rinnovo

Napoli-Juventus: tutti i voti e il tabellino della finale di Coppa Italia

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Maksimovic 7, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (Hysaj); Fabian Ruiz 5.5 (80′ Allan sv), Demme 6.5, Zielinski 6 (87′ Elmas sv); Callejon 5.5 (66′ Politano 6.5), Mertens (66′ Milik 6.5), Insigne. All. Gattuso 7.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6.5; Cuadrado 6 (85′ Ramsey sv), De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Bentancur 6, Pjanic 5 (73′ Bernardeschi sv), Matuidi 6; D. Costa 5.5 (65′ Danilo 5), Dybala 6.5, Cristiano Ronaldo 5.5. All: Sarri 6.

AMMONITI: Bonucci (J), Mario Rui (N), Dybala (J)