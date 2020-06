Stasera è in programma a Roma la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Andiamo a vedere dove assistere al match in tv ed in streaming.

E’ tutto pronto per il match di questa sera tra Napoli e Juventus, valevole per la finale di Coppa Italia. Le due compagini si affronteranno in uno Stadio Olimpico a porte chiuse, a causa delle restrizioni da Coronavirus. Una finale inedita quindi per il calcio italiano, che per la prima volta assisterà al match decisivo di una competizione, senza lo spettacolo offerto dal pubblico sugli spalti.

Come sempre i match di Coppa Italia saranno disponibili gratuitamente su Rai 1 e non solo. Infatti, come sempre, la Rai metterà a disposizione anche la propria piattaforma streaming di Rai Play. Per chi è in viaggio o fuori casa, sarà possibile assistere al match attraverso il proprio smartphone, tablet o laptop. Basterà digitare raiplay.it sul motore di ricerca e poi sintonizzarsi sullo streaming di Rai 1.

Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Sostituti: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik.

Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

Sostituti: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Rabiot, Muratore, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

I precedenti in gara secca

Ma Napoli e Juventus non è di certo la prima volta che si affrontano in una gara secca. La prima risale addirittura al 6 MAGGIO 1937, in un dentro fuori di Coppa Italia tra gli azzurri allenati da Angelo Mattea, e la Juve di Virginio Rosetta. In quel match ebbero la meglio i partenopei grazie a una doppietta di Venditto, con la partita che si concluse per 2-1.

Il secondo incontro in gara secca tra le due squadre ci sarà solamente nel 1990. Era l’uno settembre quando il Napoli di Maradona, scudettato, affrontò la Juventus di Baggio nella finale di Supercoppa Italiana. Non ci fu partita, con il Napoli del Pibe de Oro che stravinse l’incontro con il punteggio di 5-1 in uno stadio San Paolo gremito.

Sedici anni dopo le due compagini si affrontarono nuovamente in Coppa Italia nel 2006, per il terzo turno della competizione. Un match leggendario, visto che anche nel mondo di YouTube si riescono a trovare pochissime immagini. Entrambe le squadre erano in Serie B, dopo lo scandalo di Calciopoli e la retrocessio d’ufficio dei bianconeri. Non bastarono nè i tempi regolamentari nè i supplementari, con una mitica rovesciata di Paolo Cannavaro che portò la partita ai calci di rigore sul 3-3. Ancora una volta ad avere la meglio furono gli azzurri, dopo la lotteria dei rigori.

Nel 2009 e nel 2010 le due squadre tornano ad affrontarsi in Coppa Italia, prima ai quarti e poi agli ottavi. In entrambe le occasioni vinse la Juventus, prima dopo i rigori e poi con un netto 3-0.

Due anni dopo Napoli e Juventus si affronteranno in finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Walter Mazzarri, a sorpresa, vinsero contro gli “Imbattibili” di Antonio Conte. I goal di Cavani ed Hamsik furono i decisivi per le sorti della finale.

Infine il match più recente è la finale di Supercoppa Italiana del 2014. Dopo un rocambolesco 2-2, in cui Higuain (in amglia azzurra) riuscì a pareggiare due volte la doppietta di Tevez, il match si concluse ai rigori. In quell’occasione, le prodigiose parate di Rafael Cabral consegnarono il trofeo agli azzurri.

Il totale dei confronti quindi recita 3-1 per gli azzurri nelle finali e 5-3 in totale per i partenopei nei match a gara secca.

L.P.

