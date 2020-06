Lutto nel mondo del K-Pop: all’età di 28 anni, è morta l’icona della band TST Yohan. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al decesso

I milioni di fan del genere K-Pop e della boyband sudcoreana TST sono in lutto: è notizia di poco fa la scomparsa del cantante Yohan. A confermare la notizia è stata l’etichetta del gruppo, la KJ Music Entertainment. “Siamo distrutti, dobbiamo darvi la più triste delle notizie” si legge in una nota ufficiale: “Yohan è scomparso lo scorso 16 giugno“.

Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno portato al decesso. La stessa etichetta discografica ha chiesto ai vari media di non speculare sulle possibili cause, e di rispettare il lutto della sua famiglia. Il cantante aveva compiuto 28 anni lo scorso 16 aprile, immortalando la giornata di festa con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto il gatto Bob, protagonista dell’omonimo film: il saluto del padrone

Chi era Yohan, star della band TST

Kim Jeong-hwan, in arte Yohan, è stato uno dei cantanti maggiormente apprezzati all’interno del panorama pop sudcoreano. Diventato vera e propria icona della boyband TST, ha contribuito a rendere il K-Pop così popolare in tutto il Mondo. Nato il 16 aprile del 1992, Yohan aveva compiuto 28 anni due mesi fa esatti, festeggiando con un post sul suo profilo Instagram in cui si mostrava in alcune località a lui care.

Dopo esser diventato famoso con la band NOM, nel 2017 decise di passare proprio ai TST, che allora si chiamavano ancora Top Secret. Da qui, tre anni di grandi successi e hit in testa alle classifiche nazionali e non solo. Lo scorso gennaio, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, la boyband aveva pubblicato il suo ultimo singolo. La notizia della scomparsa di Yohan ha scosso milioni di fan, accorse sotto il suo profilo per lasciare un messaggio di cordoglio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Lutto nel mondo del biliardo: è morto il celebre Willie Thorne