Secondo le previsioni meteo, i temporali continueranno a resistere sulla penisola specialmente al Nord. Migliora invece sulle coste tirreniche.

Non si arresta la giostra temporalesca sull’Italia. Infatti anche durante questo mercoledì avremo una giornata segnata da un meteo caratterizzato da diversi temporali, specialmente sulle regioni di NordOvest. Le precipitazioni, colpiranno specialmente città come Torino e Milano. Ma nel corso della giornata piccoli focolai temporaleschi si verificheranno anche su Friuli e Veneto.

Così durante la giornata odierna si svilupperanno diversi acquazzoni sulla penisola. Infatti le precipitazioni colpiranno per prima la Toscana, per poi spostarsi col passare delle ore su Lazio, Abruzzo e Puglia centro-meridionale. Al termine della giornata i temporali colpiranno anche alcune zone del Centro-Sud come Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo, Molise e parte della Puglia.

In merito a questo mercoledì 17 giugno, la Protezione Civile ha annunciato l’Allerta Arancione per temporali sulla Lombardia. Mentre invece sarà Allerta gialla in Emilia Romagna, Piemonte e Umbria.

Meteo, ancora temporali in Italia: la giornata da Nord a Sud

Così ancora una volta avremo una giornata segnata una spiccata instabilità su tutta l’instabilità. Avremo quindi un’assenza del campo di alta pressione su Europa centro-meridionale e sull’Italia, con le nostre regioni esposte a infiltrazioni i di correnti umide. Per questo nuovi temporali caraterizzeranno la giornata di mercoledì. Andiamo quindi ad analizzare la giornata di mercoledì, osservando i tre settori.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra giornata di piogge ed acquazzoni. Infatti dapprima le precipitazioni toccheranno il NordOvest, specialmente su Lombardia e Piemonte, per poi spostarsi nel corso della giornata su Friuli Venezia Giulia e Veneto. In serata avremo qualche miglioramento sulle regioni di Nordovest. Le temperature restano stabili, con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo del tempo asciutto al mattino, ma ben presto le precipitazioni arriveranno dal Nord. Infatti avremo acquazzoni sulla Toscana e qualche pioggia su Umbria e Marche. Le temperature anche qui resteranno stazionarie, con massime tra i 24 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione migliore rispetto ai due comparti precedenti. Qui, specialmente sulle regioni tirreniche avremo una giornata di sole, accompagnata da qualche velatura. Qualche pioggia potrebbe cadere sulla Puglia, ma sarà isolata e non si estenderà sul settore meridionale. Le temperature saranno anche qui stabili, con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

L.P.

