Lutto nel mondo del biliardo: è morto a 66 anni il celebre Willie Thorne che era ricoverato da domenica in un ospedale spagnolo.

Lutto nel mondo del biliardo. All’età di 66 anni si è spento William Joseph Thorne, giocatore professionista inglese, che era ricoverato da domenica scorsa in un ospedale spagnolo a causa di uno choc settico. Thorne, tra l’altro, lottava contro la leucemia e in passato aveva già sconfitto un cancro. Thorne ha conquistato il classico del 1985, suo unico titolo attivo, mentre nella finale del campionato britannico del 1985 si è arreso al connazionale Steve Davis.

Former snooker star and BBC commentator Willie Thorne has died at the age of 66.https://t.co/JCk8eiw6HX pic.twitter.com/MRC41fpwOu

— BBC Sport (@BBCSport) June 17, 2020