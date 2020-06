Infermiera arrestata dalla polizia durante una protesta. La donna viene strattonata e maltrattata prima dell’arresto. Il video è ormai virale.

Infermiera arrestata dalla polizia durante una protesta. E’ successo poche ore fa in Francia, quando alcuni tra medici ed infermieri hanno deciso di manifestare insieme ad altri lavoratori. E’ richiesto un miglior stipendio, situazioni di lavoro migliore, dei riconoscimenti all’intero settore per quanto fatto e si sta ancora facendo. Eppure la manifestazione, apparentemente pacifica, si è trasformata in un vero e proprio caos. La polizia ha agito con estrema forza e determinazione per sedare immediatamente la rivolta, onde non perdere il controllo. Le immagini sono dure e stanno senza dubbio dividendo il mondo, che ora si mette su due posizioni antitetiche ed opposte.

Infermiera arrestata con violenza durante protesta – VIDEO

Da una parte c’è chi è con la polizia e non crede che ora sia il momento di protestare. Dall’altra quelli, la maggioranza assoluta, che invece sostengono l’infermiere e la causa degli operatori sanitari tutti. La donna, come si vede, viene strattonata, tirata per i capelli e spinta. Arrestata dopo averla sbattuta al suolo, l’infermiera per tutto il tempo ha chiesto il suo inalatore, essendo asmatica. Come si vede nel video, le autorità non hanno assolutamente cercato di aiutarla, limitandosi a trasportala nella zona di dovere.

Le parole della figlia

Sui social gira il commento della figlia della donna, infermiera 50enne francese. “Lei è mia madre, un’infermiera cinquantenne che ha lavorato dalle 12 alle 14 ore al giorno. Ha avuto il Covid“, ha scritto la figlia della donna identificata solo col nome di Farida. “Mia madre è asmatica ed è alta 1 metro 55“, ha affermato commentando la brutalità dell’arresto.